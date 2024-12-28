Шольц рассказал о своем дерзком послании Путину

Накануне Шольц заявил, что провел бы еще один разговор с Путиным. Первый с 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.