Накануне Шольц заявил, что провел бы еще один разговор с Путиным. Первый с 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
Шольц рассказал о своем дерзком послании Путину
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным дал понять, что поддержка Киева не ослабнет. Об этом он заявил в интервью T-Online. «Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет. Только военная помощь Германии составляет 28 миллиардов евро», — сказал он.