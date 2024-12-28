Токаев призвал не допускать фейков и провокаций об авиакатастрофе вблизи Актау

Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании, посвященном данному ЧП.
«Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков», — сообщили в пресс-службе главы государства по итогам совещания.
АСТАНА, 28 декабря. /ТАСС/. Важно не допускать распространения фейков и провокаций о крушении лайнера Azerbaijan Airlines вблизи аэропорта Актау в Казахстане.
Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании, посвященном данному ЧП.
«Президент отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков», — сообщили в пресс-службе главы государства по итогам совещания.