Радий Хабиров сделал замечание министру здравоохранения Башкирии

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 28 декабря 2024 года глава региона Радий Хабиров сделал замечание министру здравоохранения Айрату Рахматуллину.
По словам главы региона, в этом году успешно решались важные задачи в республике, однако в нацпроект по обеспечению врачами и средним медперсоналом выполнить не удалось.
— Я школу, правда, не на отлично закончил, но всю последующую жизнь старался учиться и делать свою работу на отлично. А у вас не на отлично. Очередное замечание вам, — сказал Радий Хабиров.