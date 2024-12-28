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Радий Хабиров сделал замечание министру здравоохранения Башкирии

Глава Башкирии сделал замечание Айрату Рахматуллину из-за нацпроекта.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 28 декабря 2024 года глава региона Радий Хабиров сделал замечание министру здравоохранения Айрату Рахматуллину.

По словам главы региона, в этом году успешно решались важные задачи в республике, однако в нацпроект по обеспечению врачами и средним медперсоналом выполнить не удалось.

— Я школу, правда, не на отлично закончил, но всю последующую жизнь старался учиться и делать свою работу на отлично. А у вас не на отлично. Очередное замечание вам, — сказал Радий Хабиров.

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