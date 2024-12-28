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Токаев поручил наградить тех, кто оказывал помощь после трагедии в Актау

Глава государства выступил с речью на совещании в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Там он дал поручение наградить особо отличившихся граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

«Президент поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы», — говорится в сообщении Акорды в Telegram.

Такое поручение президент сделал после слов о том, что после недавней трагедии отличились не только экстренные службы, но и рядовые казахстанцы, среди которых были и те, кто вставал в очередь, чтобы сдать кровь для пострадавших.

"Мы смогли предотвратить гораздо более серьезные последствия аварии и спасти немало человеческих жизней. Спасательные работы были проведены на высоком уровне.

Исчерпывающая информация о происшествии была своевременно доведена до общества. Наши граждане с первых минут протянули руку помощи пострадавшим, проявив солидарность, искреннее сострадание и организованность. Люди вставали в очередь, чтобы сдать кровь. Многие наши соотечественники возложили цветы к зданию посольства Азербайджана.

Такую реакцию широко освещали как отечественные, так и зарубежные средства массовой информации. Весь мир стал свидетелем самоотверженной работы наших спасателей, врачей и волонтеров. Особую благодарность высказывают граждане соседних дружественных стран — Азербайджана, России, Кыргызстана", — сказал глава государства.

Также в ходе совещания Токаев поручил Правительственной комиссии и Генеральной прокуратуре совместно с другими уполномоченными органами обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы.