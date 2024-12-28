Путин подписал закон об ужесточении ответственности за вооруженный мятеж

Ранее в качестве ответственности за организацию вооруженного мятежа или за активное участие в нем предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.
Теперь же за указанное деяние срок лишения свободы составит от 15 до 20 лет, а в случае, если мятеж повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей либо пожизненное лишение свободы.
Согласно закону, участник мятежа может быть освобожден от уголовной ответственности, если добровольно и своевременно сообщил органам власти или иным образом способствовал «предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ». При этом в его действиях не должно содержаться иного состава преступления.
Запрет на УДО.
Также закон ужесточает ряд других норм, среди них — запрет на условно-досрочное освобождение (УДО) для осужденных за терроризм и вооруженный мятеж.
Так, на УДО не смогут рассчитывать осужденные за теракт, содействие в террористической деятельности, прохождение обучения в этих целях, за организацию террористического сообщества и участие в нем. Условно-досрочно не смогут освободиться осужденные за вооруженный мятеж или акт международного терроризма.
Ответственность иностранцев.
Кроме того, в Уголовный кодекс РФ вводится новая статья. По ней наказание предусматривается для иностранных граждан или лиц без гражданства, которые оказывают финансовую, материально-техническую, консультационную или иную помощь противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.
Указанные деяния будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за 3 года.
Переход на сторону противника.
Поправки внесены и в статью о государственной измене. К госизмене относится переход гражданина РФ на сторону противника, под этим понимается участие в вооруженном конфликте или военных действиях в составе противостоящих РФ сил стран или международных организаций. Согласно новой редакции, к противнику относятся страны, международные или иностранные организации, непосредственно противостоящие России в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники.
Переходом на сторону противника будет считаться добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности РФ. Санкции за такое преступление сохраняются неизменными, максимальным наказанием может стать пожизненное лишение свободы.
Одновременно закон устанавливает, что осужденные за вооруженный мятеж, теракт, акт международного терроризма, содействие террористической деятельности, организацию террористического сообщества и по ряду других антитеррористических статей не подлежат условно-досрочному освобождению.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.