Путин подписал закон об ужесточении ответственности за вооруженный мятеж

Теперь же за указанное деяние срок лишения свободы составит от 15 до 20 лет, а в случае, если мятеж повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей либо пожизненное лишение свободы.