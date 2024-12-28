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В Молдове ввели мораторий на выплаты долгов фермерами, пострадавших от засухи

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Парламент утвердил мораторий на взыскание долгов с фермеров, пострадавших от засухи. Согласно законопроекту, мораторий продлится до 31 октября 2025 года. Он включает приостановку выплат по долгам, штрафам и пеням. Он охватит фермеров, потерявших не менее 40% урожая, владеющих до 1800 гектаров земли и не находящихся в процессе банкротства. Для участия в программе фермеры должны уведомить кредиторов о потерях до 28 февраля 2025 года. Меры взыскания долгов и банкротства по контрактам до 1 сентября 2024 года будут приостановлены.

Источник: Sputnik.md

Закон также предусматривает пересмотр срока, в течение которого фермеры должны будут уведомлять кредиторов о случае повреждения сельскохозяйственных культур, и будут требовать приостановки исполнения обязательств по выплате непогашенных долгов. Это уведомление можно сделать до 28 февраля 2025 года.

В то же время действие исполнительных актов или других мер по взысканию долга будет приостановлено. Также не смогут быть поданы заявления о возбуждении дела о неплатежеспособности по просроченной задолженности, возникшей по кредитным и лизинговым договорам, заключенным до 1 сентября 2024 года с банками, небанковскими кредитными организациями или ссудно-сберегательными объединениями.

Данное положение также распространяется на задолженность, возникающую по договорам купли-продажи или поставки фитосанитарной продукции и семян, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур, заключенным до 1 сентября 2024 года.

Предусмотрено, что о долгах и приостановленных платежах не будет сообщаться в Бюро кредитных историй и они могут быть пересмотрены с кредиторами. Проект внесения поправок в Закон № 240/2024 о некоторых мерах поддержки фермеров в связи с засухой 2024 года был принят 71 голосом депутатов.

Ранее молдавские фермеры провели ряд протестов у парламента Молдовы. Они требовали послаблений в вопросе выплаты долгов после понесенного ущерба из-за засухи. Несколько аграриев приходили на встречи с депутатами, где выдвигали свои предложения для законопроекта о помощи сельхозпроизводителям.

сельское хозяйство
экономика