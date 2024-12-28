В Молдове ввели мораторий на выплаты долгов фермерами, пострадавших от засухи

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Парламент утвердил мораторий на взыскание долгов с фермеров, пострадавших от засухи. Согласно законопроекту, мораторий продлится до 31 октября 2025 года. Он включает приостановку выплат по долгам, штрафам и пеням. Он охватит фермеров, потерявших не менее 40% урожая, владеющих до 1800 гектаров земли и не находящихся в процессе банкротства. Для участия в программе фермеры должны уведомить кредиторов о потерях до 28 февраля 2025 года. Меры взыскания долгов и банкротства по контрактам до 1 сентября 2024 года будут приостановлены.