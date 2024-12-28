Новогодние желания детей исполнили депутаты гордумы Екатеринбурга

Депутат Сергей Павленко забрал с елки сразу три шара, в каждом из которых оказались письма с заветными желаниями творческих девочек. Юная Софья попросила графический планшет для рисования. Вика написала, что мечтает о синтезаторе. Анна рассказала, что очень хочет научиться играть на гитаре, и даже нашла себе преподавателя, только ей необходим инструмент. Сергей Павленко уже вручил девочкам подарки с пожеланиями развивать свои таланты.