Новогодние желания детей исполнили депутаты гордумы Екатеринбурга

Председатель и депутаты Екатеринбургской городской Думы приняли участие в ежегодной акции «Елка желаний». Они сняли с елки шары-открытки, в которых написаны новогодние мечты детей, и уже исполнили некоторые из них.
Председатель гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий сняла с «Елки желаний» сразу два шара. В них хранились желания шестилетнего Данила и двенадцатилетнего Тимофея. Данил просил в подарок велосипед, а Тимофей мечтает о телескопе. Оба мальчика уже получили подарки и поздравления с Новым годом.
Необычный шар-сюрприз достался первому заместителю председателя городской Думы Михаилу Матвееву: он должен был сам придумать, что подарить маленькой Аделине. У девочки приближается и личный праздник — день рождения.
Чтобы подарок точно пришелся по душе, парламентарий связался с мамой девочки и узнал, чем она увлекается. Аделина занимается танцами, много читает и рукодельничает, обожает все, что связано с модой и красотой. Поэтому Михаил Матвеев вручил Аделине подарок с детской косметикой, набором для рукоделия и книгой.
Депутат Сергей Павленко забрал с елки сразу три шара, в каждом из которых оказались письма с заветными желаниями творческих девочек. Юная Софья попросила графический планшет для рисования. Вика написала, что мечтает о синтезаторе. Анна рассказала, что очень хочет научиться играть на гитаре, и даже нашла себе преподавателя, только ей необходим инструмент. Сергей Павленко уже вручил девочкам подарки с пожеланиями развивать свои таланты.
Шар-открытку четырнадцатилетнего Кирилла снял с «Елки желаний» депутат Дмитрий Сторожилов. Он узнал, что мальчик попросит новый велосипед. Кирилл также увлекается спортом и играет в футбол. И потому парламентарий в канун Нового года встретился с юным спортсменом, чтобы лично вручить ему велосипед и футбольный мяч.
Остальные депутаты Екатеринбургской городской Думы вручат свои подарки в рамках «Елки желаний» уже после Нового года. Акция будет открыта до конца февраля.
Всероссийская акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. Письма могут присылать дети с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей и дети участников СВО, сироты и малыши из новых территорий России и регионов, пострадавших от обстрелов.
Официальный представитель проекта в Свердловской области — Волонтерский центр Русской медной компании «Сила Урала», руководителем которого является депутат гордумы Владислав Овчинников.