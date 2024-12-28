Си Цзиньпин призвал остановить массовые убийства в Китае: что привлекло внимание лидера КНР

Часто причинами убийств становятся личные конфликты, в том числе семейные проблемы и споры о наследстве. Часто теряющие адекватность люди совершают немотивированные акты насилия. Например, в ноябре 2024 года в провинции Хунань мужчина, испытывавший финансовые проблемы, ранил 30 человек в местной начальной школе. В профессиональном училище в Исине не сдавший сессию студент убил восемь человек. В Чжухае переживший развод мужчина врезался на автомобиле в толпу, жертвами стали 35 человек.