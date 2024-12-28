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Си Цзиньпин призвал остановить массовые убийства в Китае: что привлекло внимание лидера КНР

Эксперты считают, что рост насилия связан с психологическими проблемами у людей. В то же время властям стоит контролировать информацию, чтобы не распространять панику.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Си Цзиньпин призвал остановить массовые убийства в Китае.
Источник: AP 2024

Увеличение количества убийств в Китае заставило председателя КНР Си Цзиньпина выступить с призывом к предотвращению насильственных преступлений в стране. Об этом сообщает AP.

Часто причинами убийств становятся личные конфликты, в том числе семейные проблемы и споры о наследстве. Часто теряющие адекватность люди совершают немотивированные акты насилия. Например, в ноябре 2024 года в провинции Хунань мужчина, испытывавший финансовые проблемы, ранил 30 человек в местной начальной школе. В профессиональном училище в Исине не сдавший сессию студент убил восемь человек. В Чжухае переживший развод мужчина врезался на автомобиле в толпу, жертвами стали 35 человек.

Эксперты The Associated Press считают, что в китайском обществе есть ощущение некоего давления, постороннего вмешательства в частную жизнь. Люди могут идти на преступления, не выдерживая контроля со стороны социума.

Роуз Луцю, исследователь из Гонконгского баптистского университета, считает, что правильным шагом властей станет ограничение информации о подобных преступлениях, чтобы не распространять в обществе панику и снизить эффект подражания преступникам, пишет Daryo.uz.

Политолог Андрей Кортунов сказал NEWS.ru, что по мере улучшения благосостояния населения в китайском обществе острее встают другие вопросы, в том числе касающиеся самореализации, осмысления своей жизни. Но проблема массовых убийств, подчеркивает эксперт, присуща не только Китаю. Во многом она определяется психологией отдельных этнических групп: японцы более склонны обращать агрессию на себя, а американцы на окружающее общество.