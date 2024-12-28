В России ужесточают наказание за вооруженный мятеж

В России ужесточается наказание за вооруженный мятеж. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому за участие в мятеже с тяжкими последствиями, включая смерть, можно получить от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
«Если организация вооруженного мятежа или участие в нем повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, то это деяние может наказываться пожизненным лишением свободы», — говорится в тексте закона. Отмечается, что также наказание может составить от 15 до 20 лет лишения свободы. Участие в таком мятеже теперь наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.
Также вводится новый состав преступления. Так, если мятеж привел к смерти человека или тяжким последствиям, виновный также может быть наказан штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей.