В России ужесточают наказание за вооруженный мятеж

«Если организация вооруженного мятежа или участие в нем повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, то это деяние может наказываться пожизненным лишением свободы», — говорится в тексте закона. Отмечается, что также наказание может составить от 15 до 20 лет лишения свободы. Участие в таком мятеже теперь наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.