Не хочешь — заставим: прокуратура приучает приморского мэра работать с народом

В частности, «слуги народа» не проявляют большого рвения в ответах на различные запросы и обращения, поступающие от представителей этого самого народа. Должностные лица администрации саботировали разными способами рассмотрение в общей сложности 15 обращений граждан, и в отношении главы администрации по каждому факту не рассмотренного в срок обращения начато административное производство по соответствующей статье 5.59 КоАП РФ.
Например, местной жительнице, заявившей о необходимости очистки дороги в районе общеобразовательной школы № 25, был дан «откровенно издевательский ответ»:
«Работы по очистке дорожного полотна дороги от грязи будут проведены при ближайшем выпадении атмосферных осадков (дождя)», — приводит цитату прокуратура.
А срок рассмотрения коллективного обращения жильцов дома № 6 на Советской улице, поступившего в мэрию 5 сентября 2024 года, был продлён на срок более 30 дней, так как возникла необходимость направить запрос в отдел архитектуры и строительства. Это могло бы быть уважительной причиной продления срока, если бы нужный отдел не находился в соседнем кабинете.
Ни одно из обращений глава Дальнегорска не рассматривал лично, хотя такая обязанность у него есть — во всяком случае, подобная работа не была задокументирована, о чём прокуратура детально и официально проинформировала мэра по завершении проверки.
Ещё одно дело возбуждено по ст. 13.27 КоАП РФ (нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления и ее размещению в Интернете). Повод — на портале городской администрации не нашлось подробной информации о том, как городская администрация ведёт работу с гражданами — где и в какое время ведётся приём, куда можно направлять обращения. Обнародование информации такого рода регламентировано федеральным законом 38-ФЗ от 09.02.2009. Ответственность будет нести сотрудник, отвечающий за ведение сайта мэрии.
Также администрация Дальнегорска незаконно распорядилась тремя гектарами земли: участок в размере 16 га был отдан муниципальному учреждению спорта под обустройство лыжни, но три из них относились к землям лесного фонда. Лес для строительства объекта вырубили, ущерб от вырубки составил 700 тысяч рублей, ещё 42 миллиона рублей — это урон от повреждения плодородного слоя почвы. Тут уже признаки преступления, а не административного правонарушения, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Ранее прокуратура проверила деятельность администрации Арсеньевского городского округа, где, как выяснилось, процветает кумовство — одни чиновники вовлекают в различные аферы других чиновников и своих родственников.