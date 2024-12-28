Не хочешь — заставим: прокуратура приучает приморского мэра работать с народом

Ещё одно дело возбуждено по ст. 13.27 КоАП РФ (нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления и ее размещению в Интернете). Повод — на портале городской администрации не нашлось подробной информации о том, как городская администрация ведёт работу с гражданами — где и в какое время ведётся приём, куда можно направлять обращения. Обнародование информации такого рода регламентировано федеральным законом 38-ФЗ от 09.02.2009. Ответственность будет нести сотрудник, отвечающий за ведение сайта мэрии.