У губернатора появятся советники-наставники

«Это будет отдельная штатная должность, с человеком, который находится в теме и разбирается в вопросе. Ярким примером является Юлия Пономаренко, которая стала заместителем руководителя по соответствующему направлению в нашем опорном городе Новокуйбышевске и ведет эту работу активно, является членом партии “Единая Россия”, а также имеет возможность подсказывать и помогать другим коллегам, которые сейчас на эту работу только устраиваются, — прокомментировал глава региона. — Поэтому я принял решение о том, что в составе членов правительства появится дополнительная должность. В частности, в следующем году мы введем должность советника-наставника губернатора».