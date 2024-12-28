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Хабиров критично оценил ситуацию в сельском хозяйстве Башкирии

Два года подряд минсельхоз не показывает темпы роста производства.

Источник: Пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил недовольство работой Министерства сельского хозяйства республики. На заключительном оперативном совещании в этом году руководитель региона отметил, что у него «есть серьезные вопросы по управлению сельским хозяйством».

По его словам, "два года подряд отрасль не показывает темпы роста сельскохозпроизводства.

«Это неправильно. Благодарю за привлечение инвестиций в отрасль и развитие перерабатывающей промышленности. Однако главная задача с вас не снимается», — подчеркнул Хабиров.

Отметим, что на этом же совещании он отчитал министра здравоохранения Айрата Рахматуллина за плохую работу по нацпроекту.

сельское хозяйство
экономика