Мишустин исполнил новогодние мечты четырех детей

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты четырех ребят в рамках всероссийской акции «Елка желаний» и организовал для них экскурсию на «Союзмультфильм», где они узнали, как создаются мультфильмы, и получили подарки из рук главы правительства.
Российский премьер в этом году по традиции принял участие в акции «Елка желаний». Мишустин снял с новогодней елки сразу четыре шарика с желаниями. Одиннадцатилетний Артем Милаев из Новосибирской области мечтал побывать на студии «Союзмультфильм». Семилетняя Мария Лещук из ЛНР хотела побывать в «Москвариуме». Братья Владимир и Александр Вахрушевы из Запорожской области загадали побывать на Кремлевской елке. Мишустин исполнил мечты школьников и вместе с ними отправился на экскурсию по студии.
«Для меня честь — исполнить ваши желания… У тебя было желание на “Союзмультфильм” заехать, у Володи вместе с Саней — на Кремлевскую елку попасть. А Маша хотела пойти в “Москвариум”, вчера там была. Я подумал, что лучше всего, если мы придем сюда все вместе. И на “Союзмультфильме” побудем, и заодно желания ваши исполним», — сказал Мишустин, обращаясь к ребятам.
Школьники и премьер попробовали сами создать новогодний мультфильм, увидели, как создается анимация в разных техниках, познакомились с технологией захвата движения и узнали, как рисовали мультики до появления компьютеров.
«Хочу поблагодарить всех, кто сегодня нам показал замечательную вашу студию, кто провел экскурсию для ребят, сотрудников музея, аниматоров, технологов — всех, кто создает для детей и для взрослых сказку такую», — сказал Мишустин.
Он отметил, что правительство оказывает поддержку российским мультипликаторам и указал на важность импортозамещения ПО в анимации. «Мы будем продолжать такую системную поддержку», — пообещал премьер.
Ребята также получили подарки от председателя правительства.