Мишустин исполнил новогодние мечты четырех детей

«Для меня честь — исполнить ваши желания… У тебя было желание на “Союзмультфильм” заехать, у Володи вместе с Саней — на Кремлевскую елку попасть. А Маша хотела пойти в “Москвариум”, вчера там была. Я подумал, что лучше всего, если мы придем сюда все вместе. И на “Союзмультфильме” побудем, и заодно желания ваши исполним», — сказал Мишустин, обращаясь к ребятам.