Bild пессимистично оценил шансы Шольца вновь занять пост канцлера ФРГ

«Шольц все еще может догнать, но уже не может обогнать. Для этого разрыв между СДПГ и ХДС/ХСС слишком велик», — отметил руководитель социологического института INSA Герман Бинкерт. Без серьезных ошибок со стороны Мерца или ХДС/ХСС, как считает он, Шольц «потеряет пост канцлера».