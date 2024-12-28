Губернатор Хабаровского края подвел итоги 2024 года

В правительстве Хабаровского края прошло итоговое расширенное заседание. На нем губернатор Дмитрий Демешин подвел итоги почти прошедшего года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Экономические показатели в этом году были выше среднероссийских. Объем ВРП составил 1,35 триллиона рублей — 103,7% к 2023 году. Индекс промышленного производства превысил 107%. Флагманом остается инвестиционно-строительная сфера. Объем строительных работ за год составил больше 245 миллиардов рублей (+13%).
По результатам Национального рейтинга состояния инвестклимата Хабаровский край поднялся с 31 места на 24-е и вошел в 11-ю группу из 36. По Дальнему Востоку регион занимает третье место.
«Экономика — базис для всех социальных преобразований, главная задача которых — забота о наших жителях, создание комфортных условий для каждого из них. В этом направлении мы должны постоянно совершенствовать работу. Я неоднократно говорил, что сфера инвестиций требует перезагрузки. Пока мы лидируем только за счёт крупных инфраструктурных объектов на территории края. Нам нужно наращивать промышленные производства», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
С текущего года за каждым крупным инвестпроектом закреплен персональный ответственный: от главы муниципалитета до зампреда.
К Хартии промышленного технологического суверенитета и импортозамещения, которую запустил Дмитрий Демешин, присоединились больше 250 предприятий. Было заключено больше 230 контрактов.
Предварительно одобрена заявка на полмиллиарда рублей на создание технопарка «Амур». На его площадях будут развиваться различные компании.
В августе по инициативе губернатора запустили программу льготных микрозаймов для обрабатывающих малых предприятий. Их выдано уже восемь на почти 28 миллионов рублей.
В сфере здравоохранения врачи освоили и провели несколько высокотехнологичных операций и впервые пересадили печень. Впервые за шесть лет приобретены 16 автомобилей скорой помощи за счет краевого бюджета, 30 миллиардов направили на 20 мер социальной поддержки. Открылись семейные МФЦ в Ванино и Бикине.
Больше миллиарда рублей направили на замену пассажирского транспорта. Куплено 17 троллейбусов, 11 трамваев и 11. По дорожному нацпроекту обновлено почти 100 километров дорог и 25 мостов.
Собрано почти 160 тонн гуманитарной помощи для освобожденных территорий, участников СВО и Курской области. Регион поставляет технику, в крае действуют 35 мер соцподдержки участников СВО и их семей.