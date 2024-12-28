Губернатор Хабаровского края подвел итоги 2024 года

«Экономика — базис для всех социальных преобразований, главная задача которых — забота о наших жителях, создание комфортных условий для каждого из них. В этом направлении мы должны постоянно совершенствовать работу. Я неоднократно говорил, что сфера инвестиций требует перезагрузки. Пока мы лидируем только за счёт крупных инфраструктурных объектов на территории края. Нам нужно наращивать промышленные производства», — подчеркнул Дмитрий Демешин.