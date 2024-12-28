В Кремле прокомментировали заявления США об авиакатастрофе в Актау

В пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что якобы существуют «первичные признаки» того, что борт Баку-Грозный мог быть сбит ПВО РФ, однако отказался назвать их.
«Мы видели эти высказывания. Здесь я в данном случае хочу вам напомнить вчерашнее заявление Дмитрия Ядрова, главы Росавиации, который сказал, что Россия окажет всестороннюю поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин крушения самолета. Эта готовность Россией была заявлена, и ждем результатов расследования», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявления Кирби.
Он отметил, что неуместно говорить об этой ситуации со стороны администрации президента.
«В данном случае прошу вас ориентироваться на заявления Ядрова», — добавил Песков.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.