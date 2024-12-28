МИД России заявил о новом статусе Беларуси в БРИКС с 1 января 2025 года

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что Беларусь с 1 января 2025 года присоединится к БРИКС в статусе страны-партнера, передает ТАСС.
Кроме Беларуси статус страны-партнера с нового года будет присвоен Боливии, Индонезии, Казахстану, Кубе, Малайзии, Таиланду, Уганде и Узбекистану. Еще четыре страны получат приглашения войти в категорию партнеров.
В МИД обратили внимание на то, что со странами-партнерами планируется выстраивать плотное взаимодействие для максимально эффективного подключения их к сотрудничеству в объединении.
Ранее белорусский МИД сообщал, что Беларусь получила статус партнера в БРИКС.
Тем временем соседний с Беларусью ЕС вводит новые правила для мобильных устройств.
И календарь на 2025 год с фактами, цитатами и фото белорусского президента Александра Лукашенко вышел в Беларуси.