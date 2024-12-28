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Возможность переговоров по Украине и последствия ЧП с танкерами. Темы брифинга Пескова

Возможность переговоров по Украине, экологические последствия ЧП с танкерами в Черном море и авиакатастрофа в Казахстане стали в субботу основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в субботу работает в Кремле.

Глава государства планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Российский лидер в течение дня может провести международный телефонный разговор.

Путин обычно встречает Новый год дома, если не едет туда, «где он больше всего нужен».

Об урегулировании конфликта на Украине

Планов провести какие-либо контакты по украинскому урегулированию в первые дни января нет.

Возможных площадок для переговоров по Украине «достаточно много», это может быть любая нейтральная страна.

Траектория мирного процесса по Украине «пока не нащупывается из-за позиции киевского режима».

О ЧП с танкерами

Негативные экологические последствия разлива мазута после крушения танкеров в Черном море неизбежны.

Величину ущерба посчитать пока невозможно, «но эта работа тоже ведется специалистами постоянно».

Об авиакатастрофе в Казахстане

Кремль не стал комментировать заявления Вашингтона по крушению азербайджанского самолета вблизи казахстанского города Актау и предложил ориентироваться на слова главы Росавиации Дмитрия Ядрова.

О поддержке Путина

Путин пользуется абсолютной поддержкой россиян: «Очевидным остается один факт. Действительно, президент Путин пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства населения нашей страны».

Песков Дмитрий