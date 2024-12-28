Возможность переговоров по Украине и последствия ЧП с танкерами. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин в субботу работает в Кремле.
Глава государства планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Российский лидер в течение дня может провести международный телефонный разговор.
Путин обычно встречает Новый год дома, если не едет туда, «где он больше всего нужен».
Об урегулировании конфликта на Украине
Планов провести какие-либо контакты по украинскому урегулированию в первые дни января нет.
Возможных площадок для переговоров по Украине «достаточно много», это может быть любая нейтральная страна.
Траектория мирного процесса по Украине «пока не нащупывается из-за позиции киевского режима».
О ЧП с танкерами
Негативные экологические последствия разлива мазута после крушения танкеров в Черном море неизбежны.
Величину ущерба посчитать пока невозможно, «но эта работа тоже ведется специалистами постоянно».
Об авиакатастрофе в Казахстане
Кремль не стал комментировать заявления Вашингтона по крушению азербайджанского самолета вблизи казахстанского города Актау и предложил ориентироваться на слова главы Росавиации Дмитрия Ядрова.
О поддержке Путина
Путин пользуется абсолютной поддержкой россиян: «Очевидным остается один факт. Действительно, президент Путин пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства населения нашей страны».