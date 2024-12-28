Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по строительству и благоустройству Нового Ташкента

Символический первый камень в основание нового города был заложен 18 марта 2023 года. На церемонии глава государства подчеркнул, что Новый Ташкент станет «зеленым городом» — особое внимание будет уделено чистоте воздуха и воды, использованию альтернативных источников энергии и высадке большого количества растений. Здесь же начнется реализация проекта «зеленого пояса»: на площади в 420 гектаров создадут Центральный парк и высадят 200 тысяч деревьев.
Уже сегодня на участке в 50 гектаров функционирует питомник, который сегодня посетил президент. Он осмотрел саженцы, ознакомился с планами ландшафтного дизайна, а также с системами полива и ухода за будущими зелеными зонами.
К настоящему времени в питомнике выращено 27 тысяч декоративных саженцев для дальнейшей пересадки. Кроме того, уже построены теплица, котельная и установлены системы хранения и орошения посадочного материала.
В новом городе строятся временные административные здания для организации работы соответствующих министерств и ведомств. Президент ознакомился с созданными в них условиями.
На данный момент из легких конструкций возведены четыре здания и вспомогательные сооружения с использованием только строительных материалов отечественного производства. Офисы выполнены в формате «open space» и могут вместить до 250 сотрудников каждый.
Отмечается, что это будет способствовать поэтапной организации работы министерств и ведомств в Новом Ташкенте, а также сокращению загруженности дорог столицы.