Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по строительству и благоустройству Нового Ташкента

Символический первый камень в основание нового города был заложен 18 марта 2023 года. На церемонии глава государства подчеркнул, что Новый Ташкент станет «зеленым городом» — особое внимание будет уделено чистоте воздуха и воды, использованию альтернативных источников энергии и высадке большого количества растений. Здесь же начнется реализация проекта «зеленого пояса»: на площади в 420 гектаров создадут Центральный парк и высадят 200 тысяч деревьев.