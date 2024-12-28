Ранее Санду осудила ракетную атаку России и нарушение воздушного пространство Молдавии. Однако минобороны Молдавии сообщило, что «система мониторинга воздушного пространства не зафиксировала нарушений воздушного пространства страны ракетами или дронами».
«Высшие должностные лица Молдавии в который раз выступили с практически ежедневными провокационными нападками на Россию. Как обычно, “золотым призером” оказалась президент Молдавии Майя Санду», — написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, лжецам в Кишиневе нанесло «удар под дых» министерство обороны Молдавии. «Свой вклад в разоблачение вранья внесла Румыния, которую кишиневский режим хотел втянуть в свою провокацию. ПВО Румынии также не зафиксировало нарушение воздушного пространства. Остается вопрос: зачем кишиневские заправилы на самом высоком уровне прибегают к вранью, используя непроверенные факты? Тем более в момент, когда логика подсказывает, что для получения российского газа разумно вести себя корректно. Не заверять Кремль в любви, но и не швырять примитивно известное вещество на вентилятор. Даже если ненависть застила глаза», — отметил приднестровский депутат.
По его мнению, ответ прост: они абсолютно несамостоятельны. «Они (власти Молдавии — ред.) рвут отношения с Россией и СНГ по прямому приказу коллективного Запада и Румынии. Им велели сделать это в ущерб собственной стране», — считает политолог. Он также напомнил, что на днях в Ленинградской области прошла неформальная встреча лидеров стран СНГ. «Президента Республики Молдова — страны-участницы СНГ Майи Санду — как всегда с момента ее прихода к власти, не было. Тоже велели оставаться в Кишиневе? И переговоры по российскому газу им также приказали сорвать», — задался вопросом Сафонов.
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