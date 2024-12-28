В Приднестровье обвинили президента Молдавии во лжи

По его словам, лжецам в Кишиневе нанесло «удар под дых» министерство обороны Молдавии. «Свой вклад в разоблачение вранья внесла Румыния, которую кишиневский режим хотел втянуть в свою провокацию. ПВО Румынии также не зафиксировало нарушение воздушного пространства. Остается вопрос: зачем кишиневские заправилы на самом высоком уровне прибегают к вранью, используя непроверенные факты? Тем более в момент, когда логика подсказывает, что для получения российского газа разумно вести себя корректно. Не заверять Кремль в любви, но и не швырять примитивно известное вещество на вентилятор. Даже если ненависть застила глаза», — отметил приднестровский депутат.