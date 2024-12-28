Сергей Аксенов объявил в Крыму региональную техногенную ЧС

В Крыму объявлена техногенная чрезвычайная ситуация. Решение принято в связи с крушением нефтетанкеров в Керченском проливе, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.
Правительство Крыма приняло решение отнести ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами Черного моря, к техногенной ЧС. В городе Керчь и Ленинском районе объявлена техногенная чрезвычайная ситуация регионального характера.
Соответствующий указ утвержден правительством республики и размещен на официальном портале, заключил глава Крыма.