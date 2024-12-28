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Омский губернатор Хоценко продлил режим повышенной готовности из-за COVID-19

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции до 28 февраля 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Это решение было опубликовано 25 декабря на сайте регионального правительства.

С 16 по 22 декабря в регионе зафиксировано 269 новых случаев COVID-19, госпитализировано 15 человек, один пациент скончался, однако 292 человека пошли на поправку.

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