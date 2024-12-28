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В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности

ТИРАСПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский продлил до 9 марта 2025 года срок действия «желтого» уровня реальной террористической опасности, который подразумевает потенциальную возможность совершения терактов, сообщает пресс-служба главы ПМР.

Источник: © РИА Новости

«Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого “желтого” уровня террористической опасности на 60 суток», — говорится в подписанном Красносельским указе.

В документе отмечается, что решение принято в связи сохраняющейся угрозой теракта и необходимостью ему противостоять. Указ вступает в силу с 8 января 2025 года.

Министерство госбезопасности Приднестровья 9 марта 2023 года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц республики, который готовился по указанию СБУ. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что следствие установило факт планирования теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля 2023 года рядом с Бендерской крепостью, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой злоумышленники задумали оставить на пути следования делегатов.

В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели «красный» уровень террористической опасности, затем его снизили до «желтого».

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.