Пашинян сделал заявление о здоровье после пикировки с Лукашенко

Ранее «Комсомолка» писала о том, что Лукашенко и Пашинян устроили пикировку из-за отказа делегации Армении прилететь на саммит ЕАЭС в Минск: «Может, телевизора не будет, чтобы вы выступали».
В частности, 25 декабря Пашинян сообщал в соцсетях о повторном положительном тесте на коронавирус и вынужденной на этом основании работе «с некоторыми ограничениями». Также армянский премьер заявлял, что не отправится из-за этого 26 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Лукашенко и Пашинян поспорили из-за отказа Армении лететь на саммит ЕАЭС. Фото: архив president.gov.by.
На саммите еще было заявлено, что Армения собирается и в предстоящем саммите в Минске участвовать в формате видеосвязи, это заявление прокомментировал Александр Лукашенко. А спустя несколько дней после пикировки между политиками Пашинян сделал еще одно заявление о своем здоровье.
Так, 28 декабря Пашинян сообщил в своих соцсетях, что излечился от коронавируса. Она писал, что тест на ковид «наконец, окончательно отрицательный».
Уточняется, что несмотря на это на ближайшее время никаких поездок у премьера Армении не запланировано, да и саммиты СНГ и ЕАЭС уже прошли.