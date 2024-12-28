Пашинян сделал заявление о здоровье после пикировки с Лукашенко

На саммите еще было заявлено, что Армения собирается и в предстоящем саммите в Минске участвовать в формате видеосвязи, это заявление прокомментировал Александр Лукашенко. А спустя несколько дней после пикировки между политиками Пашинян сделал еще одно заявление о своем здоровье.