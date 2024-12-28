Сегодня последний день, чтобы подать заявления на получение компенсации в декабре

Он пояснил, что если заявление подано после 28 числа месяца, компенсации будут выплачиваться начиная со следующего. При этом денежная помощь за декабрь для потребителей природного газа увеличится, поскольку в конце ноября был повышен тариф.
Бузу ранее заверял граждан, что правительство смягчит любое повышение тарифов на энергоносители. Это сделано для того, чтобы домохозяйства не платили больше, чем в предыдущий холодный сезон.
«Правительство смягчит повышение тарифа на природный газ. Изменения касаются только граждан, для которых природный газ является основным источником отопления. Таким образом, люди еще раз проверят “Личный кабинет”, чтобы увидеть сумму компенсации, установленную на декабрь месяц. Правительство работает над тем, чтобы и в этом году мы оказали всю необходимую поддержку, чтобы граждане, получающие компенсации, не платили за энергию больше, чем в прошлом году».
Министр подчеркнул, что в случае повышения тарифа на тепловую энергию власти также увеличат помощь, предоставляемую государством.
«Для потребителей тепловой энергии компенсации за ноябрь рассчитывались, исходя из тарифа этого месяца — 1 824 лея/Гкал. Если в ближайшие месяцы произойдет повышение тарифа на отопление, увеличатся и компенсации для домохозяйств», — отметил Алексей Бузу.
По итогам обработки заявлений за ноябрь компенсацию получат более 634 тысяч домохозяйств, или 90% заявителей. Таким образом, 237 тысяч семей получат компенсацию в размере 800 леев, остальные — от 300 до 800 леев.
Для получения компенсации все бытовые потребители должны подать заявку, независимо от того, подавали ли они ее в прошлом году. Это можно сделать онлайн, на платформе compensatii.gov.md или с помощью регистраторов.
Правительство предлагает компенсацию за энергию уязвимым домохозяйствам в рамках программы «Ajutor la contor» третий год подряд. Компенсации предоставляются за холодный период года, к которому относятся ноябрь-март.