Сегодня последний день, чтобы подать заявления на получение компенсации в декабре

«Правительство смягчит повышение тарифа на природный газ. Изменения касаются только граждан, для которых природный газ является основным источником отопления. Таким образом, люди еще раз проверят “Личный кабинет”, чтобы увидеть сумму компенсации, установленную на декабрь месяц. Правительство работает над тем, чтобы и в этом году мы оказали всю необходимую поддержку, чтобы граждане, получающие компенсации, не платили за энергию больше, чем в прошлом году».