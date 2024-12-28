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Азербайджан изменит правила временного пребывания россиян в стране

Власти Азербайджана планируют внести изменения в правила пребывания граждан России на своей территории, сообщили в Министерстве иностранных дел страны. Это связано с новыми мерами и ужесточением требований к срокам пребывания иностранцев в России.

Источник: AP 2024

С 2025 года для иностранцев без виз в России сократится срок пребывания. С 1 января 2025 года безвизовые иностранцы смогут находиться в стране не более 90 дней в течение календарного года.

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