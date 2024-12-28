Азербайджан изменит правила временного пребывания россиян в стране

С 2025 года для иностранцев без виз в России сократится срок пребывания. С 1 января 2025 года безвизовые иностранцы смогут находиться в стране не более 90 дней в течение календарного года.
Новость дополняется.
Власти Азербайджана планируют внести изменения в правила пребывания граждан России на своей территории, сообщили в Министерстве иностранных дел страны. Это связано с новыми мерами и ужесточением требований к срокам пребывания иностранцев в России.
С 2025 года для иностранцев без виз в России сократится срок пребывания. С 1 января 2025 года безвизовые иностранцы смогут находиться в стране не более 90 дней в течение календарного года.
Новость дополняется.