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Беспрозванных встретился с бизнес-сообществом Калининградской области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных встретился с представителями бизнес-сообщества: встреча была посвящена подведению итогов работы делового сообщества в уходящем году и определению направлений взаимодействия.

Источник: Янтарный край

Губернатор выразил благодарность предпринимателям за развитие предприятий и поддержку участников СВО. Но также обсуждались вопросы транспортно-логистического комплекса, таможенного администрирования грузов и утилизации промышленных отходов.

Беспрозванных сообщил, что региональный инвестсовет одобрил два проекта для решения проблемы утилизации отходов. Стороны согласовали взаимодействие в рамках Особой экономической зоны в Калининградской области. Кроме того, премьер-министру России Михаилу Мишустину направлено обращение об угрозе повышения налоговой нагрузки на резидентов ОЭЗ из-за повышения ставки налога на прибыль организаций.

Наконец, губернатор предложил провести стратегическую сессию с бизнесом в январе следующего года для обсуждения удвоения номинального значения ВРП в ближайшие пять лет.