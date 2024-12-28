Беспрозванных встретился с бизнес-сообществом Калининградской области

Губернатор выразил благодарность предпринимателям за развитие предприятий и поддержку участников СВО. Но также обсуждались вопросы транспортно-логистического комплекса, таможенного администрирования грузов и утилизации промышленных отходов.
Беспрозванных сообщил, что региональный инвестсовет одобрил два проекта для решения проблемы утилизации отходов. Стороны согласовали взаимодействие в рамках Особой экономической зоны в Калининградской области. Кроме того, премьер-министру России Михаилу Мишустину направлено обращение об угрозе повышения налоговой нагрузки на резидентов ОЭЗ из-за повышения ставки налога на прибыль организаций.
Наконец, губернатор предложил провести стратегическую сессию с бизнесом в январе следующего года для обсуждения удвоения номинального значения ВРП в ближайшие пять лет.