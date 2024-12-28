Депутаты лишили власти Ростова права выдавать разрешения на строительство

Закон принят для подготовки и утверждения мастер-плана Ростовской агломерации, сказано в сообщении. На областной уровень переданы отдельные полномочия, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием, планировкой территорий, архитектурно-строительным проектированием, выдачей разрешений на строительство объектов капитального строительства и на ввод их в эксплуатацию, в области земельных отношений.