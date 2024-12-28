Вырастут налоги, пенсии и цены: 29 нововведений, которые коснутся калининградцев в январе

8. Начнёт действовать прогрессивная пятиступенчатая школа налогообложения: чем больше зарабатываешь, тем выше налог. Россиянам с доходами от 2,4 до 5 млн в год теперь придётся платить НДФЛ в 15%. Налог для тех, кто получает от 5 до 20 млн в год, составит 18%, если заработки в диапазоне от 20 до 50 млн — 20%. Самый большой налог в 22% коснётся тех, чей доход превышает 50 млн рублей.