Вырастут налоги, пенсии и цены: 29 нововведений, которые коснутся калининградцев в январе

Минимальная зарплата увеличится на 3 тысячи рублей, а развестись станет дороже — какие ещё нововведения коснутся калининградцев в начале 2025 года.
Финансы.
1. МРОТ будет равен 22 440 рублям. Сейчас он составляет 19 242 ₽
2. Прожиточный минимум в Калининградской области увеличат до 19,9 тысячи рублей.
3. Работающим пенсионерам впервые проиндексируют пенсию наравне с теми, кто оставил трудовую деятельность. Индексация составит 7,3%.
Работа.
4. С 1 января 2025 года трудовую книжку можно будет выслать за границу. Если работник переехал на ПМЖ в другую страну, то он может попросить бывшего работодателя отправить ему документ почтовым отправлением. Это касается также военного билета и удостоверения личности. Истребовать их, например, через МИД РФ будет нельзя.
5. Роструд с 1 января 2025 года начнёт формировать реестр работодателей с нелегальной занятостью. В этот список попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками.
ЖКХ.
6. С 2025 года россияне начнут получать обновлённые платёжные квитанции за электричество. Дифференцированные тарифы ввели, чтобы избавиться от несправедливого ценообразования и повышенной нагрузки на линии электропередач. Теперь порог потребления энергии регламентирует каждый тариф по отдельности. Первый уровень будет ограничен до 3 900 кВт/ч в месяц, второй — до 6 000 кВт/ч.
Здоровье и медицина.
7. С 1 января пациентов с расстройствами личности разрешат лечить электрошоком. Причиной нововведения послужила недостаточная эффективность медикаментозного лечения. С помощью тока психиатры будут корректировать работу мозга, чтобы избавить пациентов от аутоагрессивного поведения и импульсивности.
Налоги.
8. Начнёт действовать прогрессивная пятиступенчатая школа налогообложения: чем больше зарабатываешь, тем выше налог. Россиянам с доходами от 2,4 до 5 млн в год теперь придётся платить НДФЛ в 15%. Налог для тех, кто получает от 5 до 20 млн в год, составит 18%, если заработки в диапазоне от 20 до 50 млн — 20%. Самый большой налог в 22% коснётся тех, чей доход превышает 50 млн рублей.
Новый порядок не обойдёт и сделки с недвижимостью. Налог с суммы в пределах 2,4 млн рублей будет рассчитываться по ставке 13%, с большей — 15%.
9. Начнёт действовать новый туристический налог. Его включат в стоимость услуг гостиниц. Ставка в 2025 году составит 1% от стоимости одного дня проживания, но не менее 100 рублей.
10. С дохода от операций с цифровой валютой теперь надо будет платить НДФЛ. Доходы с майнинга учтут в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Предельная ставка при налогообложении криптовалюты не будет превышать 15%.
11. Появится новый налоговый вычет за сдачу норм ГТО. При сдаче норматива часть зарплаты в размере 18 тысяч рублей не будет облагаться НДФЛ.
Для получения налогового вычета за сдачу ГТО нужно:
выполнить нормативы комплекса ГТО в 2025-м, в этом же году пройти диспансеризацию, подать заявление и предоставить работодателю подтверждающие документы: справку о прохождении диспансеризации и копию удостоверения к знаку отличия комплекса ГТО.
Семья и дети.
12. В Калининградской области в 2025 году возобновят практику денежных выплат многодетным семьям взамен земельных участков под строительство жилья. Размер компенсации составит 400 тысяч рублей.
13. С 1 января единое пособие на детей увеличится на 14,8%. Семья в среднем сможет получать в месяц 17 тысяч рублей на ребёнка.
Удвоится стандартный вычет на детей:
на второго он вырастет с 1 400 до 2 800 рублей, на третьего и каждого последующего ребёнка — с 3 000 до 6 000 рублей.
Увеличится и размер дохода, при котором можно получить вычет: с 350 000 до 450 000 рублей.
14. Калининградским молодым семьям компенсируют часть стоимости аренды жилья. Молодой считается семья, в которой оба родителя состоят в браке, либо у ребёнка есть только мать или отец не старше 35 лет.
Компенсацию дадут, если:
- при рождении с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027-го первого ребёнка до исполнения младшему 3 лет — не менее половины фактических расходов по договору найма жилого помещения, но не более 120 тыс. рублей в год;
- при рождении с 1 января 2025-го по 31 декабря 2027 года второго и последующего ребёнка до исполнения младшему 3 лет — 75% фактических расходов по договору найма, но не более 180 тыс. рублей в год.
Непригодное для проживания жильё нельзя будет купить за маткапитал. Потребуется специальное заключение о том, что оно соответствует нормативам.
Недвижимость.
15. С января договоры дарения недвижимости нужно будет оформлять через нотариуса. Нововведение должно защитить социально уязвимых граждан и снизить число случаев, когда подобные сделки признаются недействительными.
16. Начнёт действовать стандарт Центробанка по защите прав и законных интересов ипотечных заёмщиков. Среди рекомендаций банкам — установление сроков ипотечного кредита до 30 лет, ограничение суммы кредитования в 80% от справедливой стоимости объекта недвижимости и запрет на субсидирование ипотеки от застройщика.
17. Участок можно будет купить в интернете через сервис «Земля просто». Граждане смогут самостоятельно подготовить схему своих владений без обращения к кадастровым инженерам.
18. Повысится стоимость бумажной выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. Для физлиц она составит 1 740 рублей, для юрлиц — 5 100. Электронная выписка из ЕГРН для физлиц будет стоить 700, для юрлиц — 1 400 рублей.
Госпошлины.
19. За регистрацию развода каждому из супругов теперь придётся заплатить 5 тысяч рублей вместо 650.
20. Сменить фамилию или отчество тоже станет дороже — госпошлина возрастёт и составит 5 тысяч рублей. Сейчас такая услуга обходится на 3,4 тысячи меньше.
21. 650 рублей будет стоить выдача повторных свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния и выдачу справок из архивов ЗАГСа.
22. С 2025 года цена госпошлины для физлиц за регистрацию сделок с недвижимостью будет зависеть от кадастровой стоимости объекта.
23. Увеличивается размер пошлин по сделкам с недвижимостью. За государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости придётся заплатить 4 тысячи рублей вместо нынешних двух тысяч.
24. Появится госпошлина за постановку объекта на кадастровый учёт, теперь это обойдётся в 2 тысячи рублей. Появится и новая услуга — ускорение регистрации на время до одного дня. Цена вопроса — двойная стоимость госпошлины.
Потребительский рынок.
25. Расширится список подакцизных сахаросодержащих напитков. Цена литровой бутылки газировки поднимется минимум на 3 рубля.
26. Со следующего года акциз на этиловый спирт будет повышен с 643 до 740 рублей за литр. Цена на итоговый продукт вырастет на 10−15%. Самая дешёвая бутылка водки будет стоить 349 рублей против 299 сейчас.
27. Акциз на пиво, сидр, пуаре и медовуху вырастет с 26 до 30 рублей за литр, общая стоимость — на 5−10 процентов. Средняя стоимость полулитровой бутылки составит 80 рублей.
28. С 2025 года государство повысит акцизы на сигареты, их минимальная розничная цена подскочит на 4,6% — с 129 до 135 ₽ за пачку. Не избегут подорожания и вейпы.
Словарный фонд.
29. В 2025 году появится федеральная интернет-система с информацией о нормах современного русского литературного языка. Граждане смогут пользоваться ею бесплатно.