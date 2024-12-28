Какие ключевые законы приняты в уходящем году в Казахстане

Отмена деклараций для граждан, подпадающих под 4-й этап всеобщего декларирования. Оставшиеся категории граждан освобождаются от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей. Декларирование сохраняется только для лиц, имеющих активы за пределами Казахстана, совершивших приобретения стоимостью свыше 20 тыс. МРП в течение года, а также получивших доход, облагаемый самостоятельно.