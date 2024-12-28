Алла Иванова ушла из правительства Калининградской области после 16 лет работы

Директор агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Ивановна ушла из правительства. Чиновница покинула свой пост после 16 лет работы.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального правительства, Иванова ушла из правительства по собственному желанию. Исполняющей обязанности руководителя стала Лиана Максимова.
Алла Иванова работает в региональном правительстве с 2008 года. При создании агентства по внешнеэкономической деятельности и международным связям Калининградской области её назначили заместителем руководителя ведомства. В ноябре 2010-го Иванову утвердили в должности главы агентства.