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Алла Иванова ушла из правительства Калининградской области после 16 лет работы

Глава агентства по международным и межрегиональным связям покинула свой пост.

Источник: Freepik

Директор агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Ивановна ушла из правительства. Чиновница покинула свой пост после 16 лет работы.

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального правительства, Иванова ушла из правительства по собственному желанию. Исполняющей обязанности руководителя стала Лиана Максимова.

Алла Иванова работает в региональном правительстве с 2008 года. При создании агентства по внешнеэкономической деятельности и международным связям Калининградской области её назначили заместителем руководителя ведомства. В ноябре 2010-го Иванову утвердили в должности главы агентства.