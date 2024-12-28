МО РФ сообщило о завершении осеннего призыва

«Осенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2024 г. № 822 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 133 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.
Призыв граждан на военную службу осуществлялся на всей территории страны. Призывные комиссии начали свою работу 1 октября, а отправка призывников началась 15 октября. «Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 11 рейсов самолетов авиации вооруженных сил, 178 рейсов гражданской авиации, 16 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей», — сообщили в Минобороны.
В ведомстве также отметили, что, как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах ВС и родах войск с учетом· состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.
Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. Так, в научные и научно-производственные подразделения было направлено 578 человек, а в спортивные роты 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта.
Также была организована работа прямых телефонных линий Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов. На них поступило более 1,2 тыс. звонков. «При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу с высоким качеством и в установленные сроки», — добавили в ведомстве.