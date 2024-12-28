МО РФ сообщило о завершении осеннего призыва

«Осенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2024 г. № 822 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 133 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.