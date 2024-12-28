Посол России в Молдове поздравил соотечественников с наступающим 2025 годом

«Уважаемые соотечественники, дорогие друзья! Минувший год прошел для Русского мира под знаком серьёзных вызовов и испытаний. Однако выпавшие на его долю трудности ещё теснее сплотили наши ряды, обострили в нас чувство сопричастности к судьбам Родины и осознание исторической ответственности перед будущими поколениями за сохранение русского духовного и культурного наследия, памяти о героическом подвиге предков», — говорится в поздравительном послании.