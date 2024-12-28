В Германии распустили Бундестаг: что прогнозируют эксперты

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 27 декабря принял решение о роспуске бундестага (парламента страны). На такой шаг он пошел после того, как депутаты вынесли вотум недоверия действующему правительству страны во главе с канцлером Олафом Шольцем. Таким образом, 23 февраля 2025 года в Германии должны пройти досрочные парламентские выборы.