В Германии распустили Бундестаг: что прогнозируют эксперты

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 27 декабря принял решение о роспуске бундестага (парламента страны). На такой шаг он пошел после того, как депутаты вынесли вотум недоверия действующему правительству страны во главе с канцлером Олафом Шольцем. Таким образом, 23 февраля 2025 года в Германии должны пройти досрочные парламентские выборы.
По мнению немецких и российских аналитиков, решение связано с утратой доверия граждан страны к правительству. Институт экономических исследований в Мюнхене, к примеру, отмечает нарастающий пессимизм крупных компаний страны в оценке собственной конкурентоспособности.
Главный конкурент Шольца сегодня — лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Политик предлагает программу экономического оздоровления Германии. Он также акцентирует внимание на структурных проблемах национальной экономики, появившихся в период правления социал-демократов.
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал RT, что без досрочных выборов в Германии вскоре могли бы начаться массовые протесты. Политолог прогнозирует скорую смену власти в стране.
Научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов в беседе с «Известиями» тоже допустил высокую вероятность победы христианских демократов на предстоящих выборах. Но эксперт считает, что предвыборная кампания может оказаться «грязной» и преподнести сюрпризы, типичные для выборов в авральном режиме.
Доцент МГИМО Николай Топорнин рассказал «Ленте.ру», что роспуск бундестага свидетельствует о политическом кризисе в Германии. Но серьезными последствиями для страны он не грозит, процедура проводится в соответствии с существующими конституционными нормами.