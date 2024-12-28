Путин и Алиев обсудили крушение самолета в Актау

«Подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании “Азербайджанские авиалинии” 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане», — говорится в сообщении пресс-службы.
В разговоре отмечено, что азербайджанский самолет пытался зайти на посадку в Грозном во время атак украинских БПЛА и работы ПВО РФ.
«В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», — говорится в сообщении.
Путин принес Алиеву извинения, что инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве России. Президент РФ еще раз выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.
Телефонный разговор состоялся по российской инициативе.
О работе в Грозном
Сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры РФ работают вместе с азербайджанскими коллегами над расследованием авиакатастрофы. В Грозном находятся два сотрудника азербайджанской прокуратуры.
«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты», — говорится в сообщении.
Как отмечает Кремль, «в настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации». Также идет взаимодействие по линии профильных ведомств РФ, Азербайджана и Казахстана.