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Путин и Алиев обсудили крушение самолета в Актау

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил крушение пассажирского самолета авиакомпании AZAL под Актау со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании “Азербайджанские авиалинии” 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане», — говорится в сообщении пресс-службы.

В разговоре отмечено, что азербайджанский самолет пытался зайти на посадку в Грозном во время атак украинских БПЛА и работы ПВО РФ.

«В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», — говорится в сообщении.

Путин принес Алиеву извинения, что инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве России. Президент РФ еще раз выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Телефонный разговор состоялся по российской инициативе.

О работе в Грозном

Сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры РФ работают вместе с азербайджанскими коллегами над расследованием авиакатастрофы. В Грозном находятся два сотрудника азербайджанской прокуратуры.

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты», — говорится в сообщении.

Как отмечает Кремль, «в настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации». Также идет взаимодействие по линии профильных ведомств РФ, Азербайджана и Казахстана.

Путин Владимир