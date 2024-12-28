Минниханов заверил, что все меры безопасности от БПЛА в Татарстане приняты

Глава Татарстана Рустам Минниханов заверил, что все меры безопасности от БПЛА в республике приняты. Об этом он сообщил на завершающем совещании в Доме правительства региона.
По словам Минниханова, после инцидентов с использованием беспилотников в прошедшую субботу были предприняты все необходимые действия для обеспечения безопасности татарстанцев. Как отметил глава Татарстана, власти республики делают все возможное для защиты граждан.
Напомним, власти Казани поблагодарили отельеров за размещение горожан после атаки БПЛА. В гостиницах поселили около 100 человек.