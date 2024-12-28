FT: Трамп может принудить Украину к миру без гарантий безопасности

Об этом пишет издание Financial Times. По его данным, после вступления в должность Трамп может также пригласить президента России в свою резиденцию в Мар-а-Лаго «на ужин в честь Дня благодарения».
Отмечается, что урегулирование украинского конфликта произойдёт «в рамках крупной сделки» между Вашингтоном, Москвой и Пекином, по условиям которой США уступит ряд сфер влияния. В этом случае европейские и азиатские союзники США будут вынуждены самостоятельно обеспечивать собственную оборону.
«Трамп принуждает Украину к мирному соглашению без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России ослаблены», — говорится в сообщении.