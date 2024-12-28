Премьер Грузии назвал наградой санкции США против Иванишвили: мнение политологов

Введение США санкций против лидера правящей в Грузии политической партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили стоит воспринимать как награду. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
В последнее время, особенно на фоне протестов против итогов парламентских выборов, отношения между Грузией и Западом стремительно ухудшаются. Кобахидзе, комментируя американские санкции против Иванишвили, заявил, что Запад добивался «открытия второго фронта», шантажируя основателя партии.
Политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что для Тбилиси настают непростые времена. На фоне избрания президентом Михаила Кавелашвили стране придется корректировать свой внешнеполитический курс. Пока еще действующая глава государства Саломе Зурабишвили, считает эксперт, превратилась в антигосударственную фигуру.
Политический эксперт Александр Асафов выразил «Известиям» мнение, что Зурабишвили не удастся реализовать сценарий силового свержения существующей власти в стране. Поэтому куда более вероятным предстает вариант формирования «правительства в изгнании» под ее руководством.
Политолог Арно Хидирбегишвили, сообщает «Sputnik Грузия», напомнил о зависимости страны от России. По словам эксперта, РФ остается единственным поставщиком хлеба в Грузию, и это обстоятельство делает весьма странными антироссийские акции в стране.