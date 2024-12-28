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Премьер Грузии назвал наградой санкции США против Иванишвили: мнение политологов

Эксперты убеждены в необходимости корректировки внешнеполитического курса Грузии на фоне ухудшения отношений с американской администрацией и Евросоюзом.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
США ввели санкций против лидера правящей в Грузии политической партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Источник: Канцелярия Сената Республики Польша/CC BY-SA 3.0 pl|wikipedia

Введение США санкций против лидера правящей в Грузии политической партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили стоит воспринимать как награду. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

В последнее время, особенно на фоне протестов против итогов парламентских выборов, отношения между Грузией и Западом стремительно ухудшаются. Кобахидзе, комментируя американские санкции против Иванишвили, заявил, что Запад добивался «открытия второго фронта», шантажируя основателя партии.

Политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что для Тбилиси настают непростые времена. На фоне избрания президентом Михаила Кавелашвили стране придется корректировать свой внешнеполитический курс. Пока еще действующая глава государства Саломе Зурабишвили, считает эксперт, превратилась в антигосударственную фигуру.

Политический эксперт Александр Асафов выразил «Известиям» мнение, что Зурабишвили не удастся реализовать сценарий силового свержения существующей власти в стране. Поэтому куда более вероятным предстает вариант формирования «правительства в изгнании» под ее руководством.

Политолог Арно Хидирбегишвили, сообщает «Sputnik Грузия», напомнил о зависимости страны от России. По словам эксперта, РФ остается единственным поставщиком хлеба в Грузию, и это обстоятельство делает весьма странными антироссийские акции в стране.

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