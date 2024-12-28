Премьер Грузии назвал наградой санкции США против Иванишвили: мнение политологов

В последнее время, особенно на фоне протестов против итогов парламентских выборов, отношения между Грузией и Западом стремительно ухудшаются. Кобахидзе, комментируя американские санкции против Иванишвили, заявил, что Запад добивался «открытия второго фронта», шантажируя основателя партии.