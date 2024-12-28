Мирзиёев ознакомился со строительством библиотеки и двух университетов в Новом Ташкенте

Строительство первых центров просвещения в городе началось 3 апреля текущего года.
В их числе новое здание Национальной библиотеки Узбекистана. Четырехэтажный комплекс в национальном стиле займет площадь в 30 тысяч квадратных метров и сможет единовременно обслуживать 1 420 читателей.
Для хранения изданий библиотечного фонда предусмотрена установка специального оборудования, позволяющего проводить учет, обеспечивать безопасность и стерилизацию книг. Кроме того, здание будет многофункциональным: для посетителей организуют кафе на 300 мест, галерею, площадки для занятий легкими видами спорта и другие удобства.
«Как я уже говорил, у нас есть две главные опоры: экономика и духовность. Духовно великая нация станет великой и в экономическом плане. Образованная молодежи продолжит дело великих предков, будучи высокообразованными, обладающими национальной гордостью и широким кругозором. Поэтому строительство нашего нового города мы начинаем с центров просвещения. Они должны стать очагами духовности, культуры и науки как минимум на столетие вперед».
Президент также подчеркнул, что сотрудники библиотеки должны соответствовать современным требованиям, владеть передовыми информационными технологиями и навыками сервиса. В связи с этим поставлена задача повысить качество подготовки библиотекарей в Национальном университете Узбекистана и других учебных заведениях. Кроме того, дано поручение об открытии филиалов библиотеки в 14 городах страны, чтобы создать благоприятные условия для развития культуры чтения и в регионах.
В новом городе возводят также современные кампусы для Ташкентского государственного педагогического университета и университета «Новый Узбекистан». Президент ознакомился с ходом проводимых работ.
Сегодня семь факультетов ТГПУ разбросаны по разным зданиям, причем многие корпуса устарели. Поэтому на площади в 40 гектаров возведут учебные корпуса, рассчитанные на 20 тысяч студентов. Также здесь построят общежитие на 5 тысяч мест, детский сад на 300 воспитанников, школу на 616 учащихся, академический лицей на 588 мест, дворцы спорта и культуры, амфитеатр и другие объекты. По сути, будет создан инновационный педагогический кластер по принципу «детский сад — школа — университет» с учетом опыта ведущих зарубежных вузов.
Для преподавателей и студентов предусмотрят самые современные условия. Переход на односменное обучение и внедрение дуального образования обеспечат повышение качества учебного процесса и практической подготовки.
Основанный университет «Новый Узбекистан» стал новой вехой в системе высшего образования. Учебные программы здесь разработаны на основе немецких стандартов с привлечением профессорско-преподавательского состава ведущих мировых вузов. С каждым годом все больше молодых людей стремится поступить в этот университет, и в настоящее время в нем обучается свыше тысячи студентов.
Строительство нового комплекса для университета будет идти в три этапа. На первом этапе возведут учебные корпуса и здание ректората. В перспективе здесь появятся пять факультетов, рассчитанные в общей сложности на 10 тысяч студентов, и ректорат, способный одновременно обслуживать 8 тысяч человек. Также планируется построить библиотеку, музей, выставочный зал, мультимедийный кабинет, спортивный комплекс и бассейн.
Кроме того, предусмотрены жилые помещения на 286 мест для преподавателей и студенческое общежитие на 2 тысячи мест.
Глава государства, отмечая важность этих проектов, подчеркнул необходимость рациональной организации учебного процесса.
«Эти просветительские учреждения — инвестиция в молодежь. Их направления, программы, качество обучения и специальности должны соответствовать целям, которых мы стремимся достичь в Новом Узбекистане. Те, кто сегодня получают знания, в будущем станут ключом к прогрессу страны и решению важных вопросов».