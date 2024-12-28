Мирзиёев ознакомился со строительством библиотеки и двух университетов в Новом Ташкенте

Сегодня семь факультетов ТГПУ разбросаны по разным зданиям, причем многие корпуса устарели. Поэтому на площади в 40 гектаров возведут учебные корпуса, рассчитанные на 20 тысяч студентов. Также здесь построят общежитие на 5 тысяч мест, детский сад на 300 воспитанников, школу на 616 учащихся, академический лицей на 588 мест, дворцы спорта и культуры, амфитеатр и другие объекты. По сути, будет создан инновационный педагогический кластер по принципу «детский сад — школа — университет» с учетом опыта ведущих зарубежных вузов.