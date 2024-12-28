На этом фоне заявления датского премьера и предупреждения ведомства по чрезвычайным ситуациям могут выглядеть как дальнейшее нагнетание напряженности среди местных жителей. Напомним, что власти Российской Федерации неоднократно заявляли об отсутствии у Москвы каких-либо агрессивных намерений в отношении стран Североатлантического альянса.