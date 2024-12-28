Глава правительства Дании Метте Фредериксен запаслась консервами и другими предметами первой необходимости, испугавшись возможной угрозы со стороны России, сообщает РИА «Новости». До этого датское Агентство по чрезвычайным ситуациям призвало граждан страны закупиться продуктами, водой, лекарствами, предметами гигиены и теплой одеждой.
Доцент РГГУ Вадим Трухачев считает, что заявление датского премьера свидетельствует о «психозе» в Копенгагене, связанном с ожиданиями возможных действий России, пишет SM News. При этом Дания и ранее демонстрировала антироссийский настрой.
Политолог Ростислав Ищенко, сообщало «Военное дело», рассказывал о планах Копенгагена нажиться на вооруженном противостоянии НАТО с Россией вне зависимости от исхода конфликта.
Посол России в Дании Владимир Барбин в интервью РИА «Новости» обратил внимание на активное распространение властями королевства антироссийских настроений в стране. Барбин назвал это осознанной политикой местного руководства.
На этом фоне заявления датского премьера и предупреждения ведомства по чрезвычайным ситуациям могут выглядеть как дальнейшее нагнетание напряженности среди местных жителей. Напомним, что власти Российской Федерации неоднократно заявляли об отсутствии у Москвы каких-либо агрессивных намерений в отношении стран Североатлантического альянса.