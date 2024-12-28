Утвержден бюджет Союзного государства на 2025 год

Госсекретарь отметил, что решением лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина размер бюджета в будущем году будет на 15,2% больше, чем в 2024-м. «Это, безусловно, позволяет продолжить реализацию семи союзных программ, проектов Союзного государства, среди которых реставрация и музеефикация объектов Брестской крепости-героя. Также запланировано проведение 41 мероприятия гуманитарного, культурного, образовательного, спортивного направления. И, что особенно важно, эти средства будут использованы в течение всего года для проведения мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы», — подчеркнул он.
«Утверждение бюджета в таком объеме подтверждает увеличение роли союзного строительства, значимости тех мер, которые предпринимают Беларусь и Россия, укрепляя свое взаимодействие в пользу обеспечения конкурентоспособности, технологической независимости, противодействия несправедливому западному давлению», — добавил Дмитрий Мезенцев.
Бюджет Союзного государства на 2025 год по доходам определен в сумме 7,328 млрд российских рублей. Доходы бюджета сформированы за счет ежегодных отчислений из бюджетов Республики Беларусь и Российской Федерации. В следующем году они составят 7,107 млрд российских рублей, в том числе 4,619 млрд российских рублей — отчисления Российской Федерации и 2,487 млрд российских рублей — отчисления Республики Беларусь.
Кроме того, в союзный бюджет будут включены доходы, полученные государственным учреждением «Телерадиовещательная организация Союзного государства», и остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет в сумме 220,9 млн российских рублей.
Расходы бюджета Союзного государства на 2025 год запланированы в объеме 6,943 млрд российских рублей. Средства союзного бюджета будут направлены на финансирование семи программ, двух проектов и 41 мероприятия Союзного государства.
Бюджет сформирован с профицитом в сумме 385,2 млн российских рублей, за счет которого могут быть профинансированы новые программы, проекты и мероприятия Союзного государства после их утверждения Советом министров Союзного государства. Среди них разрабатываемый проект Союзного государства «Создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса “Буйничское поле”.