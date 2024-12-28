Утвержден бюджет Союзного государства на 2025 год

Госсекретарь отметил, что решением лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина размер бюджета в будущем году будет на 15,2% больше, чем в 2024-м. «Это, безусловно, позволяет продолжить реализацию семи союзных программ, проектов Союзного государства, среди которых реставрация и музеефикация объектов Брестской крепости-героя. Также запланировано проведение 41 мероприятия гуманитарного, культурного, образовательного, спортивного направления. И, что особенно важно, эти средства будут использованы в течение всего года для проведения мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы», — подчеркнул он.