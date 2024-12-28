Первый заместитель министра обороны совершил рабочую поездку в Туркестанскую область

Собеседники отметили, что благодаря созданному в прошлом году управлению мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты, в области ведется строительство инфраструктурных объектов территориальных войск. Кроме того, в уходящем году более ста человек приняли участие в военных сборах и прошли переподготовку.