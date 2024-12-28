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Первый заместитель министра обороны совершил рабочую поездку в Туркестанскую область

В областном центре начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов встретился с акимом региона Дарханом Сатыбалды и посетил бригаду территориальной обороны, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Стороны обсудили ход реализации Комплексного плана по развитию территориальной обороны на 2024−2028 годы, утвержденного постановлением Правительства.

Собеседники отметили, что благодаря созданному в прошлом году управлению мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты, в области ведется строительство инфраструктурных объектов территориальных войск. Кроме того, в уходящем году более ста человек приняли участие в военных сборах и прошли переподготовку.

При посещении воинской части 99210 бригады территориальной обороны Туркестанской области генерал-лейтенант Султан Камалетдинов проверил ее материально-техническое оснащение, а также комплектование сержантским и рядовым составом.

По итогам встречи первый замминистра дал ряд поручений по повышению боевого потенциала бригады.