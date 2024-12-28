В ГП подтвердили новые предостережения за поддержку многоженства мусульман

По его словам, Генпрокуратурой установлено, что ими распространяются высказывания, поддерживающие и обосновывающие правильность богословского заключения совета улемов Духовного управления мусульман России от 17 декабря 2024 года «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», разрешающего многоженство. Как отметил источник, подобные спекуляции оскорбляют женщин, нарушают права детей, и такие идеи не соответствуют конституции и федеральному законодательству.