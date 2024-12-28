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В ГП подтвердили новые предостережения за поддержку многоженства мусульман

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России подтвердила информацию, что прокуратуры Нижегородской, Свердловской областей и Москвы вынесли предостережения в связи с поддержкой многоженства, противоречащего российскому законодательству.

Источник: Аргументы и факты

«Подтверждаем», — сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на вопрос агентства. Других подробностей там не привели.

Ранее источник агентства в ГП сообщил, что по поручению Генпрокуратуры вынесены предостережения прокуратурой Нижегородской области в адрес председателя совета улемов ДУМ Нижегородской области Мунира Беюсова, прокуратурой Свердловской области — в адрес председателя ДУМ Свердловской области Артура Мухутдинова, прокуратурой Москвы — в адрес главного редактора издательского дома «Медина» Дамира Мухетдинова.

По его словам, Генпрокуратурой установлено, что ими распространяются высказывания, поддерживающие и обосновывающие правильность богословского заключения совета улемов Духовного управления мусульман России от 17 декабря 2024 года «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», разрешающего многоженство. Как отметил источник, подобные спекуляции оскорбляют женщин, нарушают права детей, и такие идеи не соответствуют конституции и федеральному законодательству.

Прокуратура