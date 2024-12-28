Молдова не останется без газа до конца марта 2025 года — глава «Молдовагаз»

Он отметил, что АО «Молдовагаз» приняло к сведению решение ПАО «Газпром» ограничить, начиная с 7 часов утра по местному времени 1 января 2025 года, поставки природного газа в Республику Молдова до объема 0 кубометров в сутки. «Необходимо отметить, что, начиная с декабря 2022 года, весь поставляемый ПАО “Газпром” природный газ в объеме 5,7 миллиона кубометров в сутки передавался АО “Молдовагаз” в приднестровский регион Республики Молдова. В то же время, природный газ для потребителей правого берега Днестра приобретался на региональных и европейских рынках», — заключил Чебан.