Молдова не останется без газа до конца марта 2025 года — глава «Молдовагаз»

Он отметил, что АО «Молдовагаз» приняло к сведению решение ПАО «Газпром» ограничить, начиная с 7 часов утра по местному времени 1 января 2025 года, поставки природного газа в Республику Молдова до объема 0 кубометров в сутки. «Необходимо отметить, что, начиная с декабря 2022 года, весь поставляемый ПАО “Газпром” природный газ в объеме 5,7 миллиона кубометров в сутки передавался АО “Молдовагаз” в приднестровский регион Республики Молдова. В то же время, природный газ для потребителей правого берега Днестра приобретался на региональных и европейских рынках», — заключил Чебан.
Напомним, ранее стало известно, что Украина прекратит транзит российского газа через своб территорию, начиная с 1 января 2025 года.
Вопрос долга «Молдовагаз» и его аудит
Напомним, в ноябре 2021 года компания «Молдовагаз» продлила контракт с «Газпромом» на поставку газа в Республику Молдова. В контракте в одном из пунктов упоминался исторический долг молдавского предприятия перед «Газпромом». Согласно документу, стороны обязались до 1 мая 2022 года подписать соглашение о порядке уплаты долгов Молдовы. Однако позднее молдавские власти заказали аудит долга. Далее 6 сентября 2023 года министр энергетики Молдовы Виктор Парликов представил итоги аудита исторического долга за потребленный правым берегом Днестра газ.
Парликов сообщил, что задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» на конец марта 2022 года составила 709 миллионов долларов США. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни «Молдовагазом», ни «Газпромом», а еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию — у них истек срок давности. В связи с этим молдавская сторона предлагает выплатить «Газпрому» сумму в 8,6 миллиона долларов.
«Газпром» результаты этого аудита не признал. ️В заявлении концерна отметили, что отчет аудитора не был утвержден Наблюдательным советом «Молдовагаза», как было ранее предусмотрено договоренностями между «Газпромом» и правительством Молдовы.
Кроме того, аудитор был в одностороннем порядке определен молдавской стороной без согласования с «Газпромом» и «Молдовагазом». Помимо этого, выводы аудитора не могут никаким образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности.
Размер задолженности подтверждается в регулярно подписываемых «Газпромом» и «Молдовагазом» документах и соответствующих решениях международного арбитража.