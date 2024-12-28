На границе Пакистана и Афганистана произошли бои

Столкновения произошли в районе, где пакистанские радикальные группировки добиваются образования независимого государства. Их связывают с террористической и запрещенной в России «Аль-Каидой». 25 декабря со стороны Пакистана был нанесен авиаудар по территории Афганистана. Исламабад заявлял, что целью были места укрытий пакистанских террористов. Кабул обещал ответить за удар.