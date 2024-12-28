Путин обсудил с Токаевым крушение азербайджанского лайнера

Самолет выполнял рейс Баку-Грозный. Он долетел до Чечни, и дважды пытался приземлиться в аэропорту в условиях плохой видимости из-за тумана. В это время российские системы ПВО в республике отражали атаку украинских беспилотников, в аэропорту был введен «план Ковер» — он требует, чтобы все находящиеся в определенной зоне самолеты либо немедленно сели, либо покинули эту местность. Командир воздушного судна увел самолет к аэропорту города Актау на западе Казахстана, где он и потерпел крушение.