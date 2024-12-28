Путин обсудил с Токаевым крушение азербайджанского лайнера

До этого Токаев созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и пообещал ему, что «казахстанская сторона приложит все усилия для обеспечения всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы».
«Мы смогли предотвратить гораздо более серьезные последствия аварии и спасти немало человеческих жизней. Спасательные работы были проведены на высоком уровне», — сказал президент Казахстана на совещании.
В расследовании примут участие 17 международных экспертов: шесть азербайджанских, два российских, три от Межгосударственного авиационного комитета (МАК), один от Международной организации гражданской авиации (ICAO), три из «Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии» (CENIPA), два от бразильской компании-производителя Embraer. «Комиссия будет прозрачно и открыто работать, чтобы не было ни у кого никаких сомнений», — пообещал казахстанский вице-премьер Канат Бозумбаев.
Самолет выполнял рейс Баку-Грозный. Он долетел до Чечни, и дважды пытался приземлиться в аэропорту в условиях плохой видимости из-за тумана. В это время российские системы ПВО в республике отражали атаку украинских беспилотников, в аэропорту был введен «план Ковер» — он требует, чтобы все находящиеся в определенной зоне самолеты либо немедленно сели, либо покинули эту местность. Командир воздушного судна увел самолет к аэропорту города Актау на западе Казахстана, где он и потерпел крушение.
Борт подвергся в воздушном пространстве России «внешнему физико-техническому вмешательству и полностью потерял управление», заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев. С его слов, эту версию подтверждают отверстия в фюзеляже и «ранения пассажиров и членов экипажа инородными частицами».
На борту были 67 человек. Из них погибли 38, из них 25 — граждане Азербайджана, семь — России, шесть (в том числе двое детей) — Казахстана.