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В Коркино назначили нового начальника полиции

Начальником полиции Коркино стал Александр Рябоконь.

Источник: Комсомольская правда

Должность начальника полиции Коркино получил Александр Рябоконь. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

— ОМВД возглавил подполковник полиции Александр Рябоконь, ранее руководивший ОМВД России по Еткульскому району, — уточнили изданию в пресс-службе ведомства.

Александр Рябоконь является выпускником Челябинского юридического института МВД и Академии МВД России. В Варненском ОВД работал в уголовном розыске, потом стал заместителем начальника отдела. Далее возглавил ОМВД России по Еткульскому району.