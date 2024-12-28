В Коркино назначили нового начальника полиции

Должность начальника полиции Коркино получил Александр Рябоконь. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.
— ОМВД возглавил подполковник полиции Александр Рябоконь, ранее руководивший ОМВД России по Еткульскому району, — уточнили изданию в пресс-службе ведомства.
Александр Рябоконь является выпускником Челябинского юридического института МВД и Академии МВД России. В Варненском ОВД работал в уголовном розыске, потом стал заместителем начальника отдела. Далее возглавил ОМВД России по Еткульскому району.