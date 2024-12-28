Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили крушение самолета под Актау

Ранее в этот день Путин обсудил с Алиевым крушение самолета под Актау. Лидеры отметили, что воздушное судно пыталось сесть в аэропорту Грозного, который наряду с Моздоком и Владикавказом в тот момент подвергся атакам украинских беспилотников. По итогам разговора СК РФ возбудил уголовное дело, а по инициативе Баку создана международная группа экспертов для расследования крушения.