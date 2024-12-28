Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили крушение самолета под Актау

«В продолжение состоявшейся в тот же день беседы между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым министры обсудили развитие событий, связанное с крушением пассажирского самолета авиакомпании “Азербайджанские авиалинии” 25 декабря вблизи казахстанского города Актау», — сообщается 28 декабря на сайте российского МИДа.
Стороны подтвердили договоренности лидеров обеих стран о необходимости тщательного расследования трагедии, выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Лавров и Байрамов также подчеркнули необходимость установить причины инцидента и принять меры для того, чтобы урегулировать ситуацию и предотвратить подобные случаи в будущем.
Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями на тему предстоящих российско-азербайджанских контактов на высшем и высоком уровнях.
Ранее в этот день Путин обсудил с Алиевым крушение самолета под Актау. Лидеры отметили, что воздушное судно пыталось сесть в аэропорту Грозного, который наряду с Моздоком и Владикавказом в тот момент подвергся атакам украинских беспилотников. По итогам разговора СК РФ возбудил уголовное дело, а по инициативе Баку создана международная группа экспертов для расследования крушения.
Пассажирский самолет авиакомпании AZAL, направлявшийся по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. Минтранс Азербайджана назвал предварительной причиной катастрофы вмешательство извне. Согласно списку авиакомпании, на борту были 62 пассажира и пять членов экипажа. Всего на месте крушения борта было найдено 38 тел.
В авиакатастрофе погибли семь россиян, девять граждан РФ выжили. Позже спецборт МЧС РФ доставил их в Москву. Из экипажа остались живы три человека.
После катастрофы AZAL приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования. Позже компания решила решила приостановить и вылеты в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару и Минеральные Воды.
Также 27 декабря в Актау прибыли представители завода-изготовителя Embraer, которые примут участие в расследовании. В ближайшие дни ожидается прибытие сотрудников Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) Бразилии.