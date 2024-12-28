Казахстан привлечет к расследованию авиакатастрофы экспертов трех стран

Комиссия Казахстана, которая занимается расследованием крушения самолета в городе Актау, привлечет к работе международных экспертов из России, Азербайджана и Бразилии, приводит Кремль содержание телефонного разговора между главами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.
«Казахстанская правительственная комиссия привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии», — говорится в сообщении.
Эксперты будут работать на территории Казахстана, их работа «будет носить объективный и прозрачный характер».
По словам заместителя премьер-министра и главы правительственной комиссии Казахстана Каната Бозумбаева, всего к расследованию будут привлечены 17 международных экспертов — шесть из Азербайджана, от компании производителя лайнера Embraer два человека, из Бразилии — три эксперта, от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) еще три человека и столько из России, передает издание TengriNews.
Лайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение днем 25 декабря, он вылетел из Баку в Грозный, однако самолет разбился в районе казахстанского города Актау.
Из 67 человек, включая экипаж, выжили 29. Среди пассажиров были 16 россиян, из них семь погибли. По данным Минздрава, двое из девяти выживших россиян находятся в тяжелом состоянии.
Ранее у Путина также состоялся телефонный разговор и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого они подчеркнули тесное сотрудничество ведомств и спецслужб двух государств в ходе расследования инцидента.
Президент России также извинился за то, что трагедия произошла в воздушном пространстве России. Он отметил, что самолет пытался сесть в Грозном, когда там работала ПВО, которая отражала атаки беспилотников вооруженных сил Украины.