Казахстан привлечет к расследованию авиакатастрофы экспертов трех стран

По словам заместителя премьер-министра и главы правительственной комиссии Казахстана Каната Бозумбаева, всего к расследованию будут привлечены 17 международных экспертов — шесть из Азербайджана, от компании производителя лайнера Embraer два человека, из Бразилии — три эксперта, от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) еще три человека и столько из России, передает издание TengriNews.