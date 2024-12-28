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FT сообщила о намерении Трампа принудить Киев к миру без гарантий безопасности

Избранный президент США Дональд Трамп может принудить Украину к заключению мирного соглашения без предоставления ей гарантий безопасности. Об этом 28 декабря пишет британская газета Financial Times (FT).

Источник: Reuters

«Трамп навязывает Украине мирное соглашение без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России смягчены», — говорится в публикации.

Согласно материалу, урегулирование состоится в виде крупной сделки между США, Россией и Китаем. По условиям соглашения, Соединенные Штаты якобы уступят ряд сфер влияния.

Трамп в ходе усилий по урегулированию конфликта может пригласить президента России Владимира Путина в свою резиденцию в Мар-а-Лаго «на ужин в честь Дня благодарения», добавляет «Газета.Ru».

В этот же день издание Berliner Zeitung сообщило, что переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине должны проходить между Россией и США. Согласно материалу, критические вопросы будут обсуждаться на двусторонней основе.

В тот же день подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что позиция будущего президента Соединенных Штатов в переговорах по урегулированию украинского конфликта будет становиться слабее с каждым днем, проходящим после его инаугурации, запланированной на 20 января.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 декабря обратил внимание, что со стороны Киева нет никаких подвижек к готовности к переговорам с Москвой. Песков уточнил, что Россия при этом всегда открыта для мирного урегулирования кризиса.

Ранее, 22 декабря, Трамп рассказал, что ждет встречи с Путиным, чтобы начать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Республиканец добавил, что, будь он на месте действующего президента США Джо Байдена, то не допустил бы такого кризиса.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Путин Владимир
Трамп Дональд
Байден Джо