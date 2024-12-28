В тот же день подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что позиция будущего президента Соединенных Штатов в переговорах по урегулированию украинского конфликта будет становиться слабее с каждым днем, проходящим после его инаугурации, запланированной на 20 января.